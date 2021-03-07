الشيخ المطلق يوضح حكم صلاة الجماعة خلف الأطفال (فيديو)

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أوضح الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، حكم صلاة الجماعة مع الأطفال في المسجد.

وقال الشيخ المطلق خلال برنامج “فتاوى” المذاع عبر قناة “السعودية” إنه ثبت أن بعض الصحابة كان سنه 7 سنوات وأذن له النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يصلي بجماعته لأنه أكثرهم حفظًا للقرآن.

جاء ذلك ردًا على سؤال جاء فيه “ماذا أفعل لو دخلت المسجد ووجدت صغار بالسن أعتقد أنهم غير مكلفين يصلون جماعة، هل أدخل معهم في الجماعة أو أصلي لوحدي؟”.