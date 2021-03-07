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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الصحة»: 8 فوائد مذهلة لممارسة رياضة المشي يومياً

«الصحة»: 8 فوائد مذهلة لممارسة رياضة المشي يومياً
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، عبر حسابها في تويتر “عش بصحة”، على أهمية ممارسة رياضة المشي يومياً.

وقالت إن من فوائد ممارسة رياضة المشي نصف ساعة يومياً ما يلي:

• تخفيف القلق والاكتئاب

• الحصول على عظام أقوى

• مفيدة لمرونة المفاصل وتقوية العضلات

• الوقاية من الأمراض المزمنة

• وزن صحي ولياقة أفضل

• تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم

• تخفيف مستوى الكوليسترول الضار في الجسم

• لحرق السعرات الحرارية الزائدة

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