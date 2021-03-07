«الصحة»: 8 فوائد مذهلة لممارسة رياضة المشي يومياً

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أكدت وزارة الصحة، عبر حسابها في تويتر “عش بصحة”، على أهمية ممارسة رياضة المشي يومياً.

وقالت إن من فوائد ممارسة رياضة المشي نصف ساعة يومياً ما يلي:

• تخفيف القلق والاكتئاب

• الحصول على عظام أقوى

• مفيدة لمرونة المفاصل وتقوية العضلات

• الوقاية من الأمراض المزمنة

• وزن صحي ولياقة أفضل

• تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم

• تخفيف مستوى الكوليسترول الضار في الجسم

• لحرق السعرات الحرارية الزائدة