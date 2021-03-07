«الصحة»: 8 فوائد مذهلة لممارسة رياضة المشي يومياً

تواصل – فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، عبر حسابها في تويتر “عش بصحة”، على أهمية ممارسة رياضة المشي يومياً.
وقالت إن من فوائد ممارسة رياضة المشي نصف ساعة يومياً ما يلي:
• تخفيف القلق والاكتئاب
• الحصول على عظام أقوى
• مفيدة لمرونة المفاصل وتقوية العضلات
• الوقاية من الأمراض المزمنة
• وزن صحي ولياقة أفضل
• تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم
• تخفيف مستوى الكوليسترول الضار في الجسم
• لحرق السعرات الحرارية الزائدة
فقط بنص ساعة من المشي؛ ينتعش يومك🤩🚶🏻♂️#امش30#عش_بصحةpic.twitter.com/IOzg1XrpfC
— عش بصحة (@LiveWellMOH)March 7, 2021