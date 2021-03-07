الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة» تحسم الجدل بشأن حاجة المملكة لإجراءات احترازية مشددة

«الصحة» تحسم الجدل بشأن حاجة المملكة لإجراءات احترازية مشددة
0

تواصل- فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن معظم الدول تراجعت عن مناعة القطيع كون أن فيروس كورونا خطير ووفياته مرتفعة، واتجهت للتطعيم باللقاحات المضادة للفيروس والتعامل الطبي مع الحالات المصابة.

وأشار محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، اليوم الأحد، أن المملكة ليست بحاجة لإجراءات مشددة.

وأوضح متحدث الصحة، أن خطوة الحصول على اللقاح يجب أن تكون بشكل سريع حتى نعود لحياتنا الطبيعية، ‏وتابع:” لا نزال نرصد تذبذباً في مستوى الإصابات بـ ‎كورونا في المملكة”.

مواد ذات صلة

«متحدث الداخلية» يكشف أبرز مخالفات الإجراءات الاحترازية المرصودة

«متحدث الداخلية» يكشف أبرز مخالفات الإجراءات الاحترازية المرصودة

متحدث «الصحة»: جميع الإجراءات الاحترازية في المملكة تأتي بشكل استباقي

متحدث «الصحة»: جميع الإجراءات الاحترازية في المملكة تأتي بشكل استباقي

بشرى سارة بشأن إنتاج دواء مضاد لـ«كورونا» يؤخذ عن طريق الفم

بشرى سارة بشأن إنتاج دواء مضاد لـ«كورونا» يؤخذ عن طريق الفم

هل ارتداء كمامتين يزيد الوقاية من «كورونا»؟.. دراسة توضح

هل ارتداء كمامتين يزيد الوقاية من «كورونا»؟.. دراسة توضح

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>