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«التجارة» تحذر من إعلانات الربح السريع والترويج للاستثمار في «الفوركس» غير المرخص

«التجارة» تحذر من إعلانات الربح السريع والترويج للاستثمار في «الفوركس» غير المرخص
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة التجارة، اليوم الأحد، من إعلانات الربح السريع والترويج للاستثمار في الفوركس غير المرخص.

وأكدت وزارة التجارة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن هذه الإعلانات المخادعة تأتي بشعارات زائفة مثل: “كيف تزيد دخلك الشهري؟، أو فرصة التداول في النفط، أو فرصتك في التداول، أو فرصتك لكسب الأرباح، وغيرها من العبارات المشابهة”.

وكانت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، قد حذرت المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية للأنشطة التجارية غير المشروعة بما فيها أنشطة تجارة “الفوركس” غير المرخصة، والتي تُمارس من قبل عدد من المحتالين الذين يمارسون أنماطاً جديدة من النصب والاحتيال، من خلال ادعائهم القدرة على توفير أرباح أو سيولة نقدية خلال فترة وجيزة.

ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفين فوراً وعدم التعامل معهم، مبينة في الوقت نفسه أن مثل هذه الأنشطة قد تكون نافذة وواجهة لعمليات غسل أموال.

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