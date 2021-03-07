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مسؤولية اجتماعية.. التزام أهالي المدينة بالإجراءات الاحترازية (فيديو)

مسؤولية اجتماعية.. التزام أهالي المدينة بالإجراءات الاحترازية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو وثقت من خلاله التزام أهالي المدينة المنورة من مواطنين ومقيمين بالإجراءات الاحترازية.

وأظهر المقطع حرص المواطن والمقيم وكذلك المنشآت التجارية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنه ومع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بدأ تطبيق قرار عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

ومع بداية اليوم الأحد، بدأت المراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات المراكز الرياضية فتح أبوابها، مع إعادة السماح بتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها.

ويستثنى من ذلك استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر، مع بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصًا.

 

 

 

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