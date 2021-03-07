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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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جمعية البر الخيرية بخليص تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

جمعية البر الخيرية بخليص تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص (بمنطقة مكة المكرمة) توفر وظائف للجنسين لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

الوظــائف المتاحة كالتالي:

1- باحث اجتماعي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصص (علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، علم النفس).

– خبرة لا تقل عن سنة.

2- مُحاسب:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في (المحاسبة).

– خبرة لا تقل عن سنة.

التقديم على الوظائف:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):hr@brkhulais.com )

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