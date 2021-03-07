جمعية البر الخيرية بخليص تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص (بمنطقة مكة المكرمة) توفر وظائف للجنسين لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
الوظــائف المتاحة كالتالي:
1- باحث اجتماعي:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصص (علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، علم النفس).
– خبرة لا تقل عن سنة.
2- مُحاسب:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في (المحاسبة).
– خبرة لا تقل عن سنة.
التقديم على الوظائف:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):( hr@brkhulais.com )