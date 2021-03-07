تمرين واحد لشد الأفخاذ والبطن وتقوية عضلات الظهر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتمرين واحد لشد عضلات الأفخاذ والمؤخرة والبطن وتقويه عضلات الظهر.
ويوضح المقطع وقت الثبات للمبتدئين والمستوى المتوسط والمتقدمين والتي تسهل من ممارسة التمرين في المنزل.
تمرين واحد لكن فوائده مذهله لشد الأفخاذ والموخرة والبطن وتقويه عضلات الظهر وموضح لكم في الفيديو وقت الثبات للمبتدئين والمستوى المتوسط والمتقدمين اذا مو فاضي تسوي هذا التمرين الان احفظوه بالمفضلة .
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#القوات_الجويه_الملكيه_السعوديهpic.twitter.com/tTwHeLcTx5
— حكم العظماء (@aaa140009)March 7, 2021