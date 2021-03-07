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«متحدث الداخلية» يكشف أبرز مخالفات الإجراءات الاحترازية المرصودة

«متحدث الداخلية» يكشف أبرز مخالفات الإجراءات الاحترازية المرصودة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب، عن أعداد المخالفات للإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الماضي، وأبرز المخالفات المرصودة.

وقال متحدث الداخلية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مساء اليوم الأحد، إنه تم ضبط 41.590 مخالفة للإجراءات الاحترازية في جميع مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن أبرز المخالفات المرصودة هي عدم لبس الكمامة والتجمعات المخالفة.

وأضاف أنه من مصلحة الجميع الابتعاد عن المواقع التي تشهد تجمعات مخالفة أو ضعفًا في تطبيق البرتوكولات، مؤكداً أنه على الجميع مواصلة الحفاظ على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن التقارير مطمئنة حول المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة لا تزال تواصل جهودها لتطبيق الاحترازات.

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