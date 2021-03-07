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«آبل» تفاجئ عملاءها وتوقف بيع أحد حواسيبها الشهيرة

«آبل» تفاجئ عملاءها وتوقف بيع أحد حواسيبها الشهيرة
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تواصل – وكالات :

أعلنت شركة “آبل” الأمريكية، أمس السبت، عن توقفها عن بيع أحد حواسيبها التي لاقت رواجا من جانب مستخدميها خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت “آبل” لموقع “إنغادجيت” أنها ستخفض مبيعات حاسوبها “آيماك برو”، وأعلن الخبر كذلك موقع “9to5Mac” المعني بأخبار شركة “آبل”، بحسب سبوتنيك.

ونوهت “آبل” أنه مازال في الإمكان شراء وحدة من الحاسوب، لكنها تقتصر على النسخة التي تتضمن معالج “Xeon” ذو 10 نواة، وهو المتاح فقط حتى نفاذ الكمية، وحال طلبه سيستغرق شحنه من 3 إلى 4 أسابيع.

وأخبرت شركة “آبل” موقع “إنغادجيت” أنه من المحتمل أن يكون معظم عملائها المحترفين راضين عن أداء حاسوبها الجديد “آيماك 2020” المتطور، الذي يتمتع بذاكرة وصول عشوائي (رام) تصل إلى 128 غيغابايت وخيار إنهاء شاشة العرض بتقنية النانو لتقليل التوهج.

ولم توضح “آبل” في بيانها ما إذا كان هناك بديلا لحاسوب “آيماك برو” أو متى سيتوافر بديلا له.

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