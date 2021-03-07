وظائف إدارية شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في مدينة الدمام.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممثل رئيسي/ المبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، الاقتصاد، المبيعات الصناعية، إدارة الأعمال).

– ممثل المبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، المبيعات الصناعية).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف :هنا.