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وصل ثمنها لـ2 مليون دولار.. طرح أقدم تغريدة على «تويتر» للبيع

وصل ثمنها لـ2 مليون دولار.. طرح أقدم تغريدة على «تويتر» للبيع
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تواصل- فريق التحرير:

عرض رئيس شركة تويتر وأحد مؤسسيها جاك دورسي، أول تغريدة بالمنصة للبيع بالمزاد، وذلك على موقع لبيع التغريدات النادرة “كرموز غير قابلة للاستبدال”.

وتتكون التغريدة التي أعلنت تدشين موقع التغريدات القصيرة” تويتر” من 4 كلمات وهي :”أسست منصة تويتر للتو” والتي نشرها في 2006 .

وتلقت تغريدة دورسي التي نشرها على حسابه في مارس 2006 عروض بلغت 88888 دولاراً خلال دقائق من نشره تغريدة برابط البيع بموقع “فاليابلز باي سنت” .

وتشير عروض قديمة للتغريدة إلى أنها طُرحت للبيع في ديسمبر لكنها حظيت باهتمام بعد تغريدة دورسي أمس.

والرموز غير القابلة للاستبدال هي ملفات رقمية تقوم بدور التوقيع الرقمي للتحقق من ملاك الصور ومقاطع الفيديو وغيرها من المواد على الإنترنت.

ووصل أعلى سعر للتغريدة إلى مليوني دولار حتى أمس السبت ولم يتم بيعها.

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