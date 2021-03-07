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لأول مرة خلال العام الجاري.. الأسهم المتداولة تقترب من 10 تريليونات ريال

لأول مرة خلال العام الجاري.. الأسهم المتداولة تقترب من 10 تريليونات ريال
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت الأسهم المدرجة في السوق المالية «تداول» لأول مرة خلال العام الجاري 9.90 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع الماضي، مقابل 9.153 تريليونات ريال، بنهاية الأسبوع السابق.

ووفقاً لـ”الوطن”، ربح رأس المال السوقي نحو 136.556 مليار ريال خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث صعد المؤشر العام للسوق «تاسي» بنسبة 0.52%، خلال الأسبوع المنتهي في 4 مارس 2021، وأضاف 47.36 نقطة إلى رصيده صعد بها إلى مستوى 9,242.28 نقطة، مقابل 9,194.92 نقطة، بالأسبوع السابق.

وربح رأس المال السوقي نحو 136.556 مليار ريال، خلال الأسبوع، وارتفع أداء 15 قطاعا على رأسهم قطاع الطاقة الذي صعد 1.56%.

وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا بنحو 0.20%، وصعد قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 19%. وفي المقابل، تراجع أداء 6 قطاعات تصدرهم قطاع التطبيقات والتقنية بنسبة 3.40%، متبوعا بقطاع الاتصالات بتراجع 2.82%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.25%.

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