هل ارتداء كمامتين يزيد الوقاية من «كورونا»؟.. دراسة توضح

تواصل – وكالات :

كشفت دراسة يابانية حديثة أن ارتداء كمامتين يزيد الوقاية من العدوى بفيروس كورونا بنسبة ضئيلة بالمقارنة مع ارتداء كمامة واحدة.

وقال باحثون يابانيون، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن ارتداء كمامة واحدة يمنع ما يصل إلى 85% من الجزيئات الفيروسية من المرور، في حين أن مضاعفة الكمامات لا تقدم أية فائدة لأن مقاومة الهواء تتراكم وتتسبب في حدوث تسرب حول حواف الكمامة.

ووجدت الدراسة أن هناك فائدة هامشية لارتداء كمامتين، حيث يوفر ذلك حماية تصل إلى 89% فقط، وقال الخبراء الذين استخدموا محاكاة حاسوبية فائقة لاختبار مجموعات مختلفة من كمامات الوجه، إن أداء الكمامات المزدوجة لا يضيف حماية إضافية ببساطة.

واستخدم باحثون من جامعتي رايكن وكوبي حاسوب فوجاكو الفائق الذي يُعتبر أقوى كمبيوتر في العالم لنمذجة تأثير الكمامة المزدوجة، واستخدم الفريق في السابق الكمبيوتر لنمذجة كيف يمكن للرطوبة أن تؤثر على انتشار كورونا ومخاطر العدوى في القطارات وأماكن العمل والبيئات الأخرى.

وأظهرت الدراسة أن كمامات N95 الاحترافية هي الأفضل في الحماية من العدوى، تليها الكمامات الجراحية وكمامات القماش وأخيراً أقنعة البلاستيك التي يمكن إعادة استخدامها.