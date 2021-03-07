الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقعات طقس اليوم: نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم: نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الرياض، الشرقية ).

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف يصل الى ثلاث امتار على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

طقس غير مناسب للكشتات

من جانبه، توقع المهتم بالطقس والمناخ أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، أن تكون أجواء إجازة نهاية هذا الأسبوع الخميس والجمعة والسبت ٢٧ ~ ٢٩ رجب ١٤٤٢ / ١١ ~ ١٣ مارس٢٠٢١ غير مناسبة للكشتات والسفر والاجتماعات الخارجية، حيث إنه من المتوقع بإذن الله أن تهب رياح متوسطة إلى نشطة السرعة تثير الأتربة والغبار على العديد من المناطق، والله أعلم.

من جهة أخرى، توقع موقع طقس العرب الحالة الجوية على جدة خلال الأسبوع الحالي قائلا : “يبقى الطقس مستقراً بوجه عام في مختلف أجزاء مدينة جدة، وسط انعدام أي مؤشرات لتعرض المدينة لحالات ماطرة أو موجات غبارية حتى نهاية الأسبوع والله أعلم.”

نصائح

– ضرورة الحرص علي إغلاق الأبواب والنوافذ تجنبا لدخول الغبارعلي المنزل.

-ينصح بالتزام المنزل خلال الغبار، وذلك تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية.

-ارتداء الكمامات عند التعرض للغبار للحفاظ علي صحتك، وأيضا تجنبا للتعرض لأي مضاعفات الصحية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

 

مواد ذات صلة

«خبير طقس»: احذروا نشاط الرياح وتدهور الرؤية الأيام المقبلة

«خبير طقس»: احذروا نشاط الرياح وتدهور الرؤية الأيام المقبلة

الحصيني: كتلة قطبية باردة تؤثر على هذه المناطق.. وينصح الكشاتة بالملابس الثقيلة

الحصيني: كتلة قطبية باردة تؤثر على هذه المناطق.. وينصح الكشاتة بالملابس الثقيلة

موجة غبار ورياح نشطة تحجب الرؤية في 5 مناطق

موجة غبار ورياح نشطة تحجب الرؤية في 5 مناطق

توقعات طقس السبت: استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

توقعات طقس السبت: استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>