توقعات طقس اليوم: نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الرياض، الشرقية ).

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف يصل الى ثلاث امتار على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

طقس غير مناسب للكشتات

من جانبه، توقع المهتم بالطقس والمناخ أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، أن تكون أجواء إجازة نهاية هذا الأسبوع الخميس والجمعة والسبت ٢٧ ~ ٢٩ رجب ١٤٤٢ / ١١ ~ ١٣ مارس٢٠٢١ غير مناسبة للكشتات والسفر والاجتماعات الخارجية، حيث إنه من المتوقع بإذن الله أن تهب رياح متوسطة إلى نشطة السرعة تثير الأتربة والغبار على العديد من المناطق، والله أعلم.

من جهة أخرى، توقع موقع طقس العرب الحالة الجوية على جدة خلال الأسبوع الحالي قائلا : “يبقى الطقس مستقراً بوجه عام في مختلف أجزاء مدينة جدة، وسط انعدام أي مؤشرات لتعرض المدينة لحالات ماطرة أو موجات غبارية حتى نهاية الأسبوع والله أعلم.”

نصائح

– ضرورة الحرص علي إغلاق الأبواب والنوافذ تجنبا لدخول الغبارعلي المنزل.

-ينصح بالتزام المنزل خلال الغبار، وذلك تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية.

-ارتداء الكمامات عند التعرض للغبار للحفاظ علي صحتك، وأيضا تجنبا للتعرض لأي مضاعفات الصحية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: