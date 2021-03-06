فريق سعودي يبتكر مستخلصًا من «لبأ» الإبل والأبقار يعزز المناعة

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تمكن فريق بحثي بجامعة الملك سعود، من الحصول على براءة اختراع أمريكية لمستخلص من “لبأ” الإبل والأبقار، يعزز ويقوي المناعة ضد البكتيريا.

وقال استشاري أمراض المناعة بالمدينة الطبية لجامعة الملك سعود، د. عادل المقرن، خلال لقائه في برنامج “النشرة” على قناة “الإخبارية”، إن البحث عبارة عن دراسة لمرحلة الدكتوراه للطالبة قولة السمهري بإشراف الدكتورة نجوى عارف.

وأضاف المقرن، أن الدراسة تركز على الجانب المناعي لمستخلص من لبأ الإبل والأبقار وتأثيره على أنواع معينة من البكتيريا الممرضة.

وأشار إلى أن البحث تخطى عددًا من المراحل، بدأها في 2015 حتى مرحلة الانتهاء في 2018، شملت الدراسة المخبرية وحيوانات التجارب، وصولًا للحصول على النتائج المطلوبة وتحليلها.

وتابع د. عادل المقرن أن التخصص في هذا الملف يرجع إلى تمتع الإبل بنظام مناعي مختلف عن باقي الحيوانات، بالإضافة إلى الانتشار الكبير لألبان الأبقار.

ولفت المقرن إلى أن المستخلص ركز على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات.