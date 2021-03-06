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بمشاركة 3 وزارات.. مستجدات اللقاح والتحديثات الأمنية في مؤتمر «كورونا»

بمشاركة 3 وزارات.. مستجدات اللقاح والتحديثات الأمنية في مؤتمر «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

تعقد وزارة الصحة بمشاركة وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية، عصر اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالممكة.

ومن المقرر أن يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر الغد، خريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح.

ويكشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، التحديثات الأمنية، وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية.

فيما يتناول وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشؤون المقاولين، الدكتور أحمد قطان، الجولات الرقابية لرصد المخالفات، وجهود لجنة إسكان العمالة.

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