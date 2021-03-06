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مختص: احرصوا على سبل السلامة بالمنزل.. تقدير الأطفال للمخاطر ضعيف (فيديو)

مختص: احرصوا على سبل السلامة بالمنزل.. تقدير الأطفال للمخاطر ضعيف (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نصح المواطن محمد بن عبدالعزيز الشريم، المتهم بنشر التوعية المجتمعية، بأهمية تهيئة سبل سلامة الأطفال في المنازل قدر الإمكان.

ونشر الشريم، مقطعاً عبر حسابه في “تويتر”، أكد من خلاله أن تقدير الأطفال للمخاطر يكون ضعيف جدا، خاصة مع إقبالهم لاكشاف العالم من حولهم.

وقال الشريم: إن تقدير الطفل للمخاطر ضعيف، بينما شغفه بالاكتشاف عالٍ جدا؛ لذلك تصميمات المساكن لابد أن تراعي هذه الخاصية، وتحرص على تجنب تعرضهم للمخاطر غير المحسوبة.

وأضاف محمد بن عبدالعزيز الشريم “مثال ذلك إمكانية وضع شبك حديد على النوافذ في الأدوار العليا لحماية الأطفال من السقوط، يعد غالبا أهم من تسهيل إخلاء المسكن عند الحريق!”.

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