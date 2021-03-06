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توقعات طقس الأحد.. رياح سطحية وعوالق ترابية تحجب الرؤية بعدة مناطق

توقعات طقس الأحد.. رياح سطحية وعوالق ترابية تحجب الرؤية بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد، على المملكة.

عوالق ترابية

ومن المتوقع أن يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر النشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 35 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 21 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاث ا٥متار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

كتلة قطبية باردة

من جانبه، توقع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، أن تشهد ‏أجواء المملكة اليوم السبت حالة من الاستقرار، فالسماء صحوة بوجه ‏عام، باستثناء حالة غبارية تضرب نجران.‏

وقال الحصيني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، إن الأجواء مناسبة للرحلات البرية، ناصحاً “الكشاتة” ورواد الاستراحات، بأخذ معاطفهم ‏للساعات المتأخرة من الليل، إذ تكون الأجواء باردة على معظم ‏المناطق، عدا المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجازان.‏

وأضاف الحصيني أن كتلة قطبية باردة ستؤثر على المناطق الشمالية، والوسطى، والشرقية، وشرق الجنوبية ‏والغربية، فيما تنشط الرياح على سواحل ووسط الشرقية، ‏والغربية، ونجران.

كما نشر الحصيني، بياناً بدرجات الحرارة المسجلة فجر اليوم السبت 1442/7/22هـ، الساعة “6”.

وأضاف أن الأجواء كانت باردة إلى باردة نسبياً على مدن الشمالية الوسطى والشرقية والمرتفعات ولطيفة على باقي المدن، والسماء صحو بوجه عام على المملكة والخليج والغبار وصل نجران.

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