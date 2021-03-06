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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«القحطاني» ينتظر براءة اختراع أوروبية بعد صنعه لشريحة ترمم أنسجة الفم

«القحطاني» ينتظر براءة اختراع أوروبية بعد صنعه لشريحة ترمم أنسجة الفم
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن المواطن علي بن منصور القحطاني، المبتعث في جامعة شيفيلد البريطانية، من اختراع شريحة تعيد ترميم الأنسجة الفموية التالفة.

واستطاع القحطاني من خلال هذا الاختراع اجتياز مراحل الحصول على براء الاختراع من مكتب براءة الاختراعات الأوروبي.

وينتظر المبتعث علي بن منصور القحطاني حالياً الحصول على شهادة براءة الاختراع من أوروبا.

ويعتبر القحطاني رائدا في كيفية ترميم وبناء الأنسجة الفموية التالفة، وتحويلها إلى أنسجة حية عن طريق ما يسمى بهندسة الأنسجة.

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