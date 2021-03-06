«الشورى» يناقش تعديل مقترح على نظامي التقاعد المدني والعسكري

تواصل – واس:

يعقد مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم عبر الاتصال المرئي جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة حيث يناقش المجلس خلالها تقريراً مقدماً من لجنة الإدارة والموارد البشرية , بشأن تعديل مقترح على نظامي (التقاعد المدني , والتقاعد العسكري) , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها تمهيداً لطرحه للنقاش.

ويسعى التعديل وفقاً لتقرير اللجنة المحال إليها إلى إضافة مادة لنظام التقاعد المدني تكون (المادة الرابعة والعشرين مكررة)، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري تكون (المادة الثالثة والعشرين مكررة)، تهدف إلى معالجة أوضاع وحالات المفقودين ممن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي لسد أي فراغ تشريعي في مثل هذه الحالات.

كما أدرج المجلس على جدول أعمال جلسته الحادية والعشرين تقريراً آخر مقدماً من اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعام المالي 1440 / 1441هـ , (هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حالياً) وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير والرفع بالتوصيات تمهيداً للنقاش , إذ أكدت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس أن على مركز تحقيق كفاءة الإنفاق إعداد استراتيجية متكاملة لجميع أعماله تربط الأولويات بالأهداف الإستراتيجية وتشتمل على تحديد الفجوات الحالية في كفاءة الإنفاق الحكومي والشراء الموحد وبرنامج اتزان ووضع مبادرات ومشاريع ومستهدفات ومؤشرات أداء تفصيلية لسد هذه الفجوات خلال مدى زمني محدد .

وسيتخذ المجلس قراره بالتصويت على ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 / 1441هـ , وذلك بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش.

كما يطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار سابقاً (وزارة الاستثمار حالياً) بعد طرحه للنقاش حيث يتخذ المجلس قراره اللازم بالتصويت على ما تضمنه التقرير من توصيات.

وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة , تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء , بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير في جلسة سابقة .

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة التقرير المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية , وتقرير آخر مقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة الشباب بشأن مشروع تنظيم المركز الوطني للقطاع غير الربحي .