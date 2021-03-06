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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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130 وظيفة شاغرة للجنسين في إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة

130 وظيفة شاغرة للجنسين في إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر 134 وظيفة شاغرة  بالرياض، جدة، نجران وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

الوظــائف المتاحة:

1- ممرض قانوني أول (العدد 50 وظيفة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض).

– خبرة لا تقل عن سنة.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

2- ممرض قانوني ثاني (العدد 50 وظيفة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض).

– لا يُشترط خبرة سابقة.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

3- أخصائي جراحة القلب.

– مؤهل في التخصص مع خبرة 5 سنوات.

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

4- ممرض – ممرضة عامة قانونية (العدد 33 وظيفة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) لا يُشترط خبرة سابقة.

– مستشفى القوات المسلحة بنجران.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

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