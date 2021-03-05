«التحالف»: تدمير طائرتين «مفخختين» أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه جازان وخميس مشيط

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، اليوم، من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه جازان وخميس مشيط.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قد صرح أن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي تمثل جرائم حرب، وأنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية بحزم وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.