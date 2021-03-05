الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توضيح من «الأمن البيئي»: مقطع صيد «الظبي» قديم وخارج المملكة

توضيح من «الأمن البيئي»: مقطع صيد «الظبي» قديم وخارج المملكة
0

تواصل – فريق التحرير :

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون بمطاردة واصطياد أحد ظباء الريم، فإن المقطع يعود إلى عام 2017م، خارج المملكة.

وشدد المالكي، أن القوات الخاصة للأمن البيئي، لن تتهاون في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية على المخالفين، وتتابع ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات لنظام البيئة، موضحًا أن عقوبة صيد ظبي الريم في المملكة للمرة الأولى تبلغ 25 ألف ريال، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، نص نظام البيئة على تغليظ العقوبة، بحيث إنها تصل إلى السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (30) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى مصادرة المضبوطات والمركبة المستخدمة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

مواد ذات صلة

شاهد .. لحظة إطلاق ظباء الريم بمحمية الملك عبدالعزيز

شاهد .. لحظة إطلاق ظباء الريم بمحمية الملك عبدالعزيز

«الأمن البيئي»: ضبط 120 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع بالرياض

«الأمن البيئي»: ضبط 120 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع بالرياض

ضبط 31 مواطناً بحوزتهم أكثر من 5 أطنان حطب محلي

ضبط 31 مواطناً بحوزتهم أكثر من 5 أطنان حطب محلي

«الأمن البيئي»: ضبط 31 مواطناً بحوزتهم 5 أطنان من الحطب المحلي (صور)

«الأمن البيئي»: ضبط 31 مواطناً بحوزتهم 5 أطنان من الحطب المحلي (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة