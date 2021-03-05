الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

قوات «التحالف» تعرض مقطعاً يوثق لحظة استهداف عناصر حوثية قبل إطلاقهم طائرة مفخخة

قوات «التحالف» تعرض مقطعاً يوثق لحظة استهداف عناصر حوثية قبل إطلاقهم طائرة مفخخة
0
تواصل – فريق التحرير:

عرضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف دقيق ومباشر لعناصر حوثية قبل إطلاقهم طائرة مفخخة تجاه المملكة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” العملية العسكرية الدقيقة لمتابعة العناصر الإرهابية التي تطلق الطائرات المفخخة، حيث كانوا يجهزون لإطلاق طائرة بدون طيار مفخخة من نوع (قاصف) تجاهالمملكة، وهم يرتدون عناصر ملابس مدنية لنقل الطائرة عبر مركبات مدنية، قبل أن يتم استهدافهم من قوات التحالف والقضاء عليهم.

ويتبين من المقطع أنه تم تحديد المكان الذي توجد فيه العناصر الإرهابية بدقة كبيرة، قبل أن يتم استهدافهم والقضاء عليهم قبل إطلاق الطائرة المفخخة.

 

مواد ذات صلة

متحدث «التحالف»: اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة

متحدث «التحالف»: اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة

«التحالف»: تدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه جازان

«التحالف»: تدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه جازان

مُتقدمة 10 مراكز.. المملكة في المرتبة السابعة عالمياً بمؤشر ريادة الأعمال

مُتقدمة 10 مراكز.. المملكة في المرتبة السابعة عالمياً بمؤشر ريادة الأعمال

أمير الرياض يوجه بتدشين مركز لقاحات «كورونا» في المجمع الإداري بقصر الحكم  

أمير الرياض يوجه بتدشين مركز لقاحات «كورونا» في المجمع الإداري بقصر الحكم  

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>