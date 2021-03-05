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شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي امتهن سرقة المارة ونشل الحقائب النسائية

شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي امتهن سرقة المارة ونشل الحقائب النسائية
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تواصل – واس:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على تشكيل عصابي مكون من 9 أفراد لارتكابهم جرائم السلب والنشل.

وفي التفاصيل، صَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (8) مواطنين ووافد من القبائل النازحة في العقدين الثاني والرابع من العمر، ارتكبوا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على المارة، وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية، وذلك في عدد من الأحياء وسط مدينة الرياض، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

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