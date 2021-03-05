الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ضبط قائد مركبة تعمد السير على أكتاف الطريق في عسير.. وإحالته لـ«الهيئة المرورية»

ضبط قائد مركبة تعمد السير على أكتاف الطريق في عسير.. وإحالته لـ«الهيئة المرورية»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مرور عسير، القبض على قائد مركبة ارتكب مخالفة القيادة على أكتاف الطريق، ووثق مخالفته عبر مواقع التواصل.

وقال حساب المرور على تويتر، أن مرور منطقة عسير ضبط قائد مركبة ارتكب عددًا من المخالفات المرورية، ومنها القيادة على أكتاف الطريق، ونشر المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المرور، إلى أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

من جهة أخرى، حذرت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات من مخالفة القيادة على أكتاف الطرق والتي تصل عقوبتها إلى غرامة 2000 ريال.

وقال الحساب الرسمي للمرور على موقع “تويتر”: على قائد المركبة القيادة على المسارات المخصصة لذلك، وتجنب القيادة على أكتاف الطرق، موضحًا أن التجاوز من أكتاف الطريق مخالف لقواعد السير.

وأضاف أن المخاطر المترتبة على القيادة على أكتاف الطريق تتمثل في احتمال وقوع حادث مروري، وإرباك حركة السير، وتعطيل سير مركبات الطوارئ.

مواد ذات صلة

عسير.. قائد مركبة متهور يصدم سيارة من الخلف ويهرب من الموقع (فيديو)

عسير.. قائد مركبة متهور يصدم سيارة من الخلف ويهرب من الموقع (فيديو)

«المرور»: ضبط قائد شاحنة عكس اتجاه السير في الدوادمي 

«المرور»: ضبط قائد شاحنة عكس اتجاه السير في الدوادمي 

«المرور» تحسم الجدل بشأن إمكانية نقل ملكية المركبة دون سداد المخالفات

«المرور» تحسم الجدل بشأن إمكانية نقل ملكية المركبة دون سداد المخالفات

قائد مركبة يقود بسرعة جنونية في الطائف.. والمرور يتفاعل 

قائد مركبة يقود بسرعة جنونية في الطائف.. والمرور يتفاعل 

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>