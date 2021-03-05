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«واتسآب» يُطلق خدمة طال انتظارها تتعلق بالدردشة عبر الفيديو

«واتسآب» يُطلق خدمة طال انتظارها تتعلق بالدردشة عبر الفيديو
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة واتسآب» بعد طول انتظار خدمة المكالمات الصوتية والفيديو على تطبيق سطح المكتب الخاص بها.

ويدعم التطبيق فقط المكالمات الفردية في الوقت الحالي، لكن الشركة تخطط لإضافة مكالمات جماعية في المستقبل.

ومن مميزات الخدمة هي أن جميع المكالمات مشفرة من طرف إلى طرف للحفاظ على أسرار المستخدم.

وستساعد الميزة الجديدة واتس أب على الاستفادة من النمو الهائل في استخدام مكالمات الفيديو، حيث وصلت تنزيلات تطبيق مؤتمرات الفيديو “زووم” إلى مستويات قياسية أثناء الوباء، كما ازداد استخدام مكالمات الصوت والصورة على واتس أب.

وتصل هذه الميزة في وقت صعب بالنسبة للشركة، حيث دفع تحديث مثير للجدل لسياسة خصوصية واتس أب ملايين المستخدمين إلى التوقف عن استخدام التطبيق والانتقال إلى الشركات المنافسة، وفي حين أن التطبيقات المنافسة مثل تلغرام وسيغنال يقدمان بالفعل مكالمات سطح المكتب، فإن إضافة واتس أب لهذه الميزة يمكن أن تقنع البعض بالبقاء على التطبيق.

 

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