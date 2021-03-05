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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي
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تواصل – فريق التحرير :

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني تخدير.

– أخصائي تقني التخدير.

– استشاري علم النفس.

– استشاري أمراض القلب.

– استشاري مساعد/ طب الأطفال العام.

– استشاري مساعد/ وحدة العناية المركزة (بالغين).

– استشاري أمراض النساء والأورام.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف :هنا.

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