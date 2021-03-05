بالفيديو.. وزير الصحة يوجه رسالة شكر لمنسوبي «الهلال الأحمر»

تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، رسالة شكر لمنسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي على جهودهم الإنسانية والمتميزة.

وثمن “الربيعة” التضحيات والخدمات التي يقدمها منسوبو الهلال الأحمر لخدمة المرضى والمصابين في جميع مدن ومناطق المملكة.

وأكد إخلاص منسوبي الهيئة في أداء عملهم خدمة لوطنهم ومواطنيه، متمنياً من الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم، مختتمًا رسالته بتوجيه الشكر لهم.