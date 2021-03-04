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القضاء على تجمعات كبيرة من الجراد في شقراء (فيديو)

القضاء على تجمعات كبيرة من الجراد في شقراء (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء، استمرار جهود مكافحة الجراد في الشكيرة والمسمى والسبتية .

وأوضحت الوزارة، أنه يتم مكافحة الجراد بعدد من الفرق، والتي ستستمر في عملها إلى وقت متأخر من الليل للقضاء عليه أثناء مبيته.

وأظهر مقطع فيديو نتائج جهود الفرق التابعة لوزارة البيئة في مكافحة الجراد في محافظة شقراء، حيث تم القضاء على تجمعات كبيرة من الجراد، مع استمرار جهود مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء لحماية المزارع من هذه الآفة.

مواجهة الجراد في الموسم الربيعي

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استعدادها لمواجهة الموسم الربيعي والجراد الصحراوي بـ 133 سيارة مكافحة.

وأكدت وزارة البيئة، أنها أنهت استعدادها لمواجهة نشاط الجراد الصحراوي المحتمل خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2021.

وأضافت أن الهدف هو مواجهة الموسم الربيعي في المناطق الوسطى والشمالية والشمالية الغربية بالمملكة.

التحذير من تناول الجراد

وفي ديسمبر الماضي، أوضح المهندس محمد الشمراني، مدير مركز مكافحة الجراد بوزارة البيئة أنه يتم مكافحة الجراد عن طريق مبيدات معتمدة من منظمة الأغذية والزراعة، وهي مبيدات صديقة للبيئة ولا تؤثر عليها.

وحذر الشمراني، في اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية” من خطورة تناول هذا الجراد، مؤكدا أن له أضراراً على صحة الإنسان بسبب المواد الكيميائية التي يتم استخدامها في مكافحة الجراد، وقد يسبب التسمم.

وتابع المهندس محمد الشمراني “هناك تحذيرات تطلقها وزارة البيئة لجميع المواطنين والمقيمين عبر مواقعها المعتمدة بعدم تناول الجراد بسبب خطورته على الصحة”.

 

 

 

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