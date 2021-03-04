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هل تجب صلاة الجمعة على من خرج لنزهة برية خارج المدينة؟.. «الخثلان» يوضح

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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد الخثلان، ‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، حكم وجوب صلاة الجمعة على من خرج لنزهة برية خارج المدينة.

وقال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: “من كان خارج البلد أكثر من فرسخ (يعادل 5 كيلومترات) فلا تلزمه صلاة الجمعة”.

وأضاف: “على ذلك من يخرجون للبر، فإذا كان البر الذي يخرجون له قريبا أقل من 5 كيلو تجب عليهم الجمعة، أما إذا كان البر الذي يخرجون له يبعد عن المدينة أكثر من 5 كيلومترات فلا تجب عليهم الجمعة ولهم أن يصلونها ظهرا 4 ركعات”.

واختتم حديثه بتوجيه نصيحة بأن لا يتخذ البعض ذلك عادة لهم وهي الخروج للبر وترك صلاة الجمعة.

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