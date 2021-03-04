هل تجب صلاة الجمعة على من خرج لنزهة برية خارج المدينة؟.. «الخثلان» يوضح

تواصل – فريق التحرير:
أوضح الشيخ سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، حكم وجوب صلاة الجمعة على من خرج لنزهة برية خارج المدينة.
وقال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: “من كان خارج البلد أكثر من فرسخ (يعادل 5 كيلومترات) فلا تلزمه صلاة الجمعة”.
وأضاف: “على ذلك من يخرجون للبر، فإذا كان البر الذي يخرجون له قريبا أقل من 5 كيلو تجب عليهم الجمعة، أما إذا كان البر الذي يخرجون له يبعد عن المدينة أكثر من 5 كيلومترات فلا تجب عليهم الجمعة ولهم أن يصلونها ظهرا 4 ركعات”.
واختتم حديثه بتوجيه نصيحة بأن لا يتخذ البعض ذلك عادة لهم وهي الخروج للبر وترك صلاة الجمعة.