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«الموارد البشرية» تفتتح الملحقية العمالية في مصر

«الموارد البشرية» تفتتح الملحقية العمالية في مصر
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تواصل – فريق التحرير:

افتتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الملحقية العمالية في مصر ضمن خطة المملكة لافتتاح عدد من الملحقيات العمالية في عدد من الدول المصدرة للعمالة.

جاء ذلك خلال استقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم في جامعة الدول العربية الأستاذ أسامة بن أحمد نقلي، في مكتبه اليوم بالسفارة الملحق العمالي المعين فيصل بن مطلق العتيبي.

وقال السفير أسامة نقلي في تصريح صحفي: إن افتتاح الملحقية يأتي في إطار العلاقات المتنامية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وخدمة القطاع العمالي وتسهيل إجراءاتهم من واقع كبر حجمها في المملكة.

يشار إلى أن الملحقية العمالية في مصر ستناط بها عدة مهام منها، تمثيل المملكة في الموضوعات ذات الصلة بشؤون العمل، والتوعية والتثقيف للعمالة المرشحة للعمل عن السياسات والأنظمة المعمول بها في المملكة.

وسيسهم الملحق العمالي في تعزيز التنسيق مع الجهات النظيرة في مجالات العمل، علاوة على ذلك ستقوم الملحقية العمالية بالمشاركة في تحسين وتطوير آليات منظومة التوظيف والاستقدام.

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