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«الزعاق» يتوقع طقس نهاية الأسبوع.. ويحذر أصحاب الرحلات (فيديو)

«الزعاق» يتوقع طقس نهاية الأسبوع.. ويحذر أصحاب الرحلات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، تفاصيل حالة الطقس بالمملكة، خلال نهاية الأسبوع.

وأوضح “الزعاق” أن الأجواء ستكون في إجازة نهاية الأسبوع “الجمعة والسبت” معتدلة نهاراً باردة ليلاً برودة عادية.

وتوقع خبير الأرصاد هبوب رياح على أغلب المناطق نهاية الأسبوع، خاصةً المناطق الغربية بسبب وجود منخفض جوي على بلاد الشام والعراق.

وأضاف الزعاق أن غداً الجمعة سيشهد رياح شمالية بها برودة معتادة، لافتا إلى ضرورة أخذ الحذر من الهواء لمن سيخرج رحلات في هذين اليومين.

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