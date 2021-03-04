الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توضيح مهم من «الحياة الفطرية» بشأن تربية الحيوانات المفترسة بالمملكة

توضيح مهم من «الحياة الفطرية» بشأن تربية الحيوانات المفترسة بالمملكة
0

تواصل – الرياض:

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة، أن تربية الحيوانات المفترسة ممنوع، وتستوجب عقوبات على المخالفين.

وأوضح أن التعامل مع الحيوانات المفترسة وتربيتها أمر خطر جداً نظراً لطبيعة تلك الكائنات، كما أنه يتطلب توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسربها إلى خارج الأماكن التي يتم إيواؤها فيها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه في المنازل والاستراحات الخاصة.

وكشف “تنمية الحياة الفطرية” أنه يعمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ مبادرة تطوير منظومة الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها وإدارتها المتكاملة، التي تعتبر واحدة من مبادرات برنامج التحول الثاني المنبثق من رؤية المملكة 2030 وفقا لـ “العربية نت”.

30 مليون ريال

يشار إلى أنه سبق وصدر أمر سامي بمنع استيراد كافة أنواع المفترسات للسعودية للاستخدام الشخصي أو التجاري، ولم يسبق أن تم إصدار تراخيص استيراد في هذا الشأن ما يعني أن كافة الحيوانات المفترسة التي لا تتواجد في الأصل في البيئات الطبيعية للمملكة تم استيرادها أو إكثارها بشكل غير نظامي.

وحتى هذه اللحظة لا توجد أرقام محددة حول أعداد الحيوانات المفترسة نظراً لعدم وجود ترخيص لها يسمح بتعدادها.

أما العقوبات المنصوص عليها في نظام البيئة للمخالفين فتصل إلى 30 مليون ريال سعودي غرامة، إضافة إلى 10 سنوات سجن للمخالفين.

أسد - تعبيرية

بدء تطبيق اللائحة التنفيذية

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، كانت أعلنت عن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، وذلك بناءً على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.

كما أوضحت الوزارة في حينه أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر، بشأن الاتجار في الكائنات الفطرية ومشتقاتها ومنتجاتها، حيث يعتبر كل مركز السلطة الإدارية والتنفيذية فيما يتعلّق باختصاصه في إعداد وإصدار قوائم بالكائنات الفطرية التي ينظّم الاتجار فيها، وتحديد وإعلان الحصص السنوية للأنواع التي يمكن تصديرها أو استيرادها، وإعداد الضوابط والاشتراطات والقواعد المنظمة، وإصدار التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى التفتيش وتطبيق أحكام اللائحة في الفحص عند الاستيراد أو التصدير أو العبور أو التفريغ أو مراقبة الأسواق، والتنسيق مع الجهات المعنية بمراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

مواد ذات صلة

عقوبات صارمة تنتظر مخالفي نظام صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض

عقوبات صارمة تنتظر مخالفي نظام صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض

الاتحاد الأوروبي يحمي الحيوانات المفترسة من البشر

الاتحاد الأوروبي يحمي الحيوانات المفترسة من البشر

بالفيديو.. هكذا يتنفس الثعبان أثناء التهام فريسته

بالفيديو.. هكذا يتنفس الثعبان أثناء التهام فريسته

طُرق الدفاع عن النفس أمام الحيوانات المفترسة

طُرق الدفاع عن النفس أمام الحيوانات المفترسة

التعليقات (١٦)اضف تعليق

  1. ١٦
    نبراس الامل

    في جميع الحالات ستموت فلوذ بالفرار

  2. ١٥
    نبراس الامل

    في كلا الحالات ميت ميت فلوذ بالفرار احسن لك

  3. ١٤
    عبده ثوانين

    كده ولا كده ميت احسن شي لا تروح الأماكن اللي فيها الحيوانات المفترسة

  4. ١٣
    سعود بن عبدالعزيز

    الحين منجدهم ذولي،، يقلك انظر للأسد بنظرة تحدي وبادر بالهجوم !!!
    الباحث الي كتب هالطرق اتوقع مايعرف الأسد الا خلف الشاشة.

  5. ١٢
    هيفاء

    ياعمي بلاش كلام فاضي تشهد واهرب والله المستعان اما احط عيوني بعيونه

  6. ١١
    ٱبوٲنس

    ثوبك فى فمك وحط رجلك ياذئب …قال اقوف امامه تحدياً

  7. ١٠
    نبراس الامل

    وحط رجلك كذا 👣والثانيه كذا 👣
    واركض اركض💃

  8. ٩
    البرنس

    اقول ميت ميت الله لا يعوق بشر لكن إذا شفت إما والا… تشهد .

  9. ٨
    موسى المشيطي العنزي

    الهروب أقرب لنجاة هذا إذا فيها مجال للهروب

  10. ٧
    موسى المشيطي العنزي

    أي دفاع الهروب خير وأضمن لسلامة

  11. ٦
    مشاري

    اتمنى من كاتب المقال ان يطبق طرق الدفاع التي ذكرها مع الاسد عندما يقابله ..
    وسننتظره في المقال القادم هههههههههه

  12. ٥
    الحل

    خل معاك سلاح هذا الحل الوحيد

  13. ٤
    فهد

    جزاك الله خير بصراحة افدتنا إفادة عظيمة.خاصة مع القرش.اذا شفت حشمه بكسره له

  14. ٣
    ابو هاجوس

    هههههههه

  15. ٢
    محمد

    ياخي
    هذا ذكر كل الحيوانات الا الصرصرور ما عرفنا كيف يتعامل معاه

  16. ١
    عبد الرحمن

    شكرا راح أفقه وجه الفعل