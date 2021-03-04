جدة.. إغلاق مسار نفق الأمير ماجد لمدة 48 ساعة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت أمانة محافظة جدة، مساء الخميس، إغلاق مسار نفق الأمير ماجد المتجه من الجنوب إلى الشمال لمدة 48 ساعة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.
وأوضحت الأمانة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الإغلاق سيكون ابتداءً من يوم غدٍ (الجمعة) الساعة 12م.
وأشارت أمانة محافظة جدة أن سبب إغلاق المسار؛ للقيام بأعمال الصيانة والتصوير CCTV للشبكة القائمة والحديثة.
تعلن#أمانة_جدةبالتعاون مع@eMoroorعن إغلاق مسار نفق طريق الأمير ماجد تقاطع شارع حراء المتجه من الجنوب إلى الشمال لمدة 48 ساعة ابتداءً من يوم الجمعة الموفق 1442/7/21هـ الساعة 12م وذلك لإعمال الصيانة والتصوير CCTV للشبكة القائمة والحديثة.pic.twitter.com/DU9I7D1fPf
— أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah)March 4, 2021