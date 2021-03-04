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جدة.. إغلاق مسار نفق الأمير ماجد لمدة 48 ساعة

جدة.. إغلاق مسار نفق الأمير ماجد لمدة 48 ساعة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، مساء الخميس، إغلاق مسار نفق الأمير ماجد المتجه من الجنوب إلى الشمال لمدة 48 ساعة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

وأوضحت الأمانة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الإغلاق سيكون ابتداءً من يوم غدٍ (الجمعة) الساعة 12م.

وأشارت أمانة محافظة جدة أن سبب إغلاق المسار؛ للقيام بأعمال الصيانة والتصوير CCTV للشبكة القائمة والحديثة.

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