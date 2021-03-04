كيف يمكنك استرداد المدفوعات غير المستغلة في حساب أبشر؟.. إليك الطريقة

تواصل – فريق التحرير:
كشفت الجوازات طريقة استرداد الرسوم غير المستخدمة والمتواجدة في حسابات “أبشر”.
وتلقى حساب “الجوازات – أبشر” تساؤلاً من مواطن قال فيه: “عندي مبلغ مالي في المدفوعات لديكم ولم أستطع استرداد المبلغ.. أرجو مساعدتي”.
وردت الجوازات بتوضيح طريقة الاسترداد وقالت: “يمكنك طلب استرداد الرسوم عبر خدمة سداد أو مراجعة البنك الذي تم منه السداد للإفادة”.
اهلا بك،يمكنك طلب استرداد الرسوم عبر خدمة سداد او مراجعة البنك الذي تم منه السداد للإفادة. شكرًا لك
— الجوازات – أبشر (@EpassportGovSa)March 4, 2021