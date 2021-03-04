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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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كيف يمكنك استرداد المدفوعات غير المستغلة في حساب أبشر؟.. إليك الطريقة

كيف يمكنك استرداد المدفوعات غير المستغلة في حساب أبشر؟.. إليك الطريقة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الجوازات طريقة استرداد الرسوم غير المستخدمة والمتواجدة في حسابات “أبشر”.

وتلقى حساب “الجوازات – أبشر” تساؤلاً من مواطن قال فيه: “عندي مبلغ مالي في المدفوعات لديكم ولم أستطع استرداد المبلغ.. أرجو مساعدتي”.

وردت الجوازات بتوضيح طريقة الاسترداد وقالت: “يمكنك طلب استرداد الرسوم عبر خدمة سداد أو مراجعة البنك الذي تم منه السداد للإفادة”.

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