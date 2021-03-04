كيف يمكنك استرداد المدفوعات غير المستغلة في حساب أبشر؟.. إليك الطريقة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الجوازات طريقة استرداد الرسوم غير المستخدمة والمتواجدة في حسابات “أبشر”.

وتلقى حساب “الجوازات – أبشر” تساؤلاً من مواطن قال فيه: “عندي مبلغ مالي في المدفوعات لديكم ولم أستطع استرداد المبلغ.. أرجو مساعدتي”.

وردت الجوازات بتوضيح طريقة الاسترداد وقالت: “يمكنك طلب استرداد الرسوم عبر خدمة سداد أو مراجعة البنك الذي تم منه السداد للإفادة”.