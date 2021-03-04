وظائف للمواطنين فقط في مصفاة أرامكو «ساسرف»

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أعلنت شركة مصفاة ارامكو السعودية (ساسرف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس من المواطنين فقط، للعمل بمقر الشركة بمدينة الجبيل، وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:

المسمى الوظيفي:

– مهندس رئيسي – إزالة الأعطال.

(Lead Engineer, Defect Elimination).

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في صيانة المصفاة أو الموثوقية أو ما يعادلها.

المهام الوظيفية:

– تحديد وتنفيذ منهجية RCFA الصحيحة وفقًا لمعايير محددة مسبقًا.

– تضمين المشاركين المطلوبين في تحقيقات الفريق.

– إجراء التحقيقات وفقًا لعملية محددة بالمنهجية.

– مراجعة النتائج مع فريق التحقيق.

– اعداد تقارير النتائج والاستنتاجات مع مدير إدارة القضاء على العيوب.

– العمل مع الموارد الأخرى لتطوير حلول.

– تسهيل ورش عمل لتحديد التهديدات.

– التأكد من أن تدابير حماية السلامة الشخصية والرفاهية موجودة دائمًا وأن الإجراءات الشخصية لا تعرض سلامة الآخرين ورفاهيتهم للخطر.

طريقة التقديم:

وأوضحت شركة مصفاة ارامكو السعودية (ساسرف) أنه يمكن التقديم على الوظائف، من خلال الرابط التالي:( اضغط هنــا ).