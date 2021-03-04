الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

4 أنواع من التهابات البشرة قد تشير إلى الإصابة بفيروس «كورونا»

4 أنواع من التهابات البشرة قد تشير إلى الإصابة بفيروس «كورونا»
0

تواصل – ترجمة:

منذ تفشي فيروس كورونا الجديد ، زادت قائمة أعراض فيروس كورونا الجديد وتوسعت، خاصة مع الطفرات الجديدة والآثار طويلة المدى للفيروس، وأصبح من المهم للغاية اكتشاف العلامات المبكرة وغير العادية لـ COVID. وقد كشفت دراسات حديثة عن بعض الأعراض الجديدة التي قد تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا، فوفقًا لدراسة حديثة في المملكة المتحدة، يمكن أن تحدث أربعة أنواع من التغيرات الجلدية إذا كنت مصابًا بـ COVID.

المشكلات الجلدية المصاحبة لـ COVID-19 حسب الدراسة:

وفقًا لتقارير الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة ، يعد السعال ودرجة الحرارة المرتفعة وفقدان الرائحة والذوق من أكثر العلامات شيوعًا لـ COVID-19، ومع ذلك ، وجدت دراسة حديثة أن 17٪ من مرضى COVID-19 عانوا من طفح جلدي كأول أعراضهم ، في حين أن 21٪ من المرضى كانت تلك هي النوعية الوحيدة من الأعراض التي ظهرت على المصابين بالفيروس. ومع ذلك ، وفقًا للبحث ، فهناك أربعة أنواع من مشاكل الجلد المرتبطة بـ COVID-19 وفقاً لموقع “timesofindia”.

أولاً :الأرتيكاريا (الشري):

الأرتيكاريا (الشري) عبارة عن طفح جلدي يسبب الحكة وعادة ما يكون أحمر أو وردي أو بلون اللحم. في معظم الحالات ، تحدث الأرتيكاريا بسبب تفاعلات الحساسية. ولكن وفقًا لدراسة شملت أربعة مستشفيات في الصين وإيطاليا ، اشتكى 26٪ من مرضى COVID-19 من تحسسات تشابه تلك الناتجة عن لسع النحل.

ثانياً: التهاب وتورم الأصابع:

الإلتهابات المؤلمة للأوعية الدموية الصغيرة في جلد الأطراف ، وقد تم الإبلاغ عن تورم الأصابع بشكل شائع لدى الأطفال والصغار الذين لا يعانون من أعراض COVID-19 أو تظهر عليهم أعراض خفيفة فقط.تشير الأبحاث إلى أن 60 % من مرضى COVID يعانون من هذه الآفة الجلدية.

ثالثاً: آفات جلدية / طفح بقعي :

في دراسة أجريت في إسبانيا ، من بين 375 مريضًا ، كان 47 ٪ من المرضى الذين يعانون من تغيرات جلدية مرتبطة بـ COVID يعانون من طفح جلدي . هو شكل من أشكال الآفات الجلدية التي تتميز بمناطقها المسطحة والمرتفعة من الجلد المشوه.

رابعاً: بثور أو آفات حويصلية:

تسمى منطقة الجلد المغطاة بفقاعة مرتفعة مملوءة بالسوائل بثرة أو آفة حويصلية.
رغم أنه تم رصد الطفح الجلدي وتغير اللون والبثور في العديد من الحالات ، إلا أنه لا يجب اعتبارها وحدها من العوامل المحددة لـ COVID-19، حيث تعد واحدة من أقل الأمراض الجلدية شيوعًا الموجودة لدى مرضى COVID ، وأبلغ 9 ٪ من مرضى COVID المشاركين في دراسة إسبانية عن أعراض مثل هذه المشاكل الجلدية.

مواد ذات صلة

بالفيديو.. استشاري يكشف عن السبب الأول للإصابة لـ«خشونة الركبة»

بالفيديو.. استشاري يكشف عن السبب الأول للإصابة لـ«خشونة الركبة»

هل يؤدي تناول «الزنجبيل» لتهيج القولون؟.. طبيب يوضح

هل يؤدي تناول «الزنجبيل» لتهيج القولون؟.. طبيب يوضح

هل يساعد «الزنك» في تسريع شفاء مرضى كورونا؟.. أطباء يوضحون

هل يساعد «الزنك» في تسريع شفاء مرضى كورونا؟.. أطباء يوضحون

استشاري يحذر من ارتفاع «الكوليسترول» الضار بالجسم.. يؤدي إلى الإصابة بـ«الجلطة»

استشاري يحذر من ارتفاع «الكوليسترول» الضار بالجسم.. يؤدي إلى الإصابة بـ«الجلطة»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>