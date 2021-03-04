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«المرور»: ضبط قائد شاحنة عكس اتجاه السير في الدوادمي 

«المرور»: ضبط قائد شاحنة عكس اتجاه السير في الدوادمي 
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، ضبط قائد شاحنة قام بالقيادة بعكس اتجاه السير في محافظة الدوادمي.

وقالت الإدارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “مرور محافظة الدوادمي يضبط قائد الشاحنة الذي قام بالقيادة عكس اتجاه السير، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، أعلنت أمس أنها تمكنت من ضبط قائد مركبة يقود بسرعة جنونية بالطائف، كما قام بنشر مقاطع عبر وسائل التواصل متباهيا بهذه الممارسات.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضافت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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