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خطأ قد يعرضهم للمخاطر.. متحدث «الصحة» يحذر مُتلقي لقاح كورونا من ارتكاب هذا التصرف 

خطأ قد يعرضهم للمخاطر.. متحدث «الصحة» يحذر مُتلقي لقاح كورونا من ارتكاب هذا التصرف 
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أنه لا يُنصح بمخالطة من تلقى لقاح كورونا للمصاب بفيروس كورونا، حتى يمضي المخالط الفترة الزمنية المحددة.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم: “لا يمكن لمن أخذ اللقاح مخالطة المصابين، فهذا الأمر خطير وقد يعرضه للمخاطر”.

وأكد أن عدم أخذ لقاح فيروس كورونا هي مغامرة وخطوة خطيرة، مضيفاً أن جميع اللقاحات في المملكة آمنة وفعالة، وليس هناك أفضلية للقاح دون آخر.

ولفت إلى أنه لا صحة بأن الجسم يكون ضعيف بعد تلقي لقاح فيروس كورونا، مبيناً أن أكثر من مليون و100 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في المملكة.

وأكد المتحدر الرسمي لوزارة الصحة، أنه لا يزال يتم رصد تذبذبًا في منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، ويتم متابعته باستمرار وحذر.

 

 

 

 

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