«المرور»: ضبط قائد مركبة مارس «التفحيط» على أحد الطرق بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة للمرور بمنطقة الرياض من ضبط شخص قاد مركبته بتهور ومارس التفحيط بطريق الأمير تركي الأول، معرضاً حياته والآخرين للخطر.

وأوضح “المرور” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

تجدر الإشارة إلى أن التفحيط يعد مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:

أ- في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يومًا، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ب- في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ج- في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.