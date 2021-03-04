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هل يؤدي تناول «الزنجبيل» لتهيج القولون؟.. طبيب يوضح

هل يؤدي تناول «الزنجبيل» لتهيج القولون؟.. طبيب يوضح
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، العلاقة بين تناول الزنجبيل وألم القولون.

وقال “الذيابي” في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، إن مثيرات القولون تختلف من شخص لآخر، مبيناً أن الزنجبيل قد يخفف الأعراض لدى البعض.

تجدر الإشارة إلى أن الزنجبيل يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية للجهاز الهضمي، حيث أنه يساعد في طرد الغازات وهذا يجعله من أفضل النباتات التي تساعد في علاج اضطراب المعدة.

كما يعتبر علاج فعال لعسر الهضم والمغص، ويكثر استخدامه في علاج البكتيريا التي يسببها الإسهال.

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