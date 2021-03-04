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دولة آسيوية تُلزم مصابي كورونا بارتداء سوار تعقب إلكتروني

دولة آسيوية تُلزم مصابي كورونا بارتداء سوار تعقب إلكتروني
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الصحة الماليزي أدهم بابا، إنه ابتداء من 11 مارس الجاري، ستلزم ماليزيا كل مصاب بفيروس كورونا بوضع سوار تعقب إلكتروني.

وأضاف وزير الصحة الماليزي، أنه سيتم فرض عقوبات عند إزالة السوار أو تعديله أو الإضرار به أو فقدانه، كما سيلزم المخالطون للمصاب بفيروس كورونا بالسوار أيضاً.

ويأتي التصريح بعد يوم من تخفيف ماليزيا للقيود المفروضة منذ يناير الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبدأت ماليزيا التطعيم ضد الفيروس في 24 فبراير الماضي، وحصل رئيس الوزراء محيي الدين ياسين على اللقاح.

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