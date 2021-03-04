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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة حفر الباطن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية بكوادر وطنية مؤهلة (رجال، نساء) من حملة شهادة الدكتوراه (أستاذ مساعد؛ أستاذ مشارك؛ أستاذ)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم التالية :

المستندات المطلوبة:

1- سيرة ذاتية.

2- نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية.

3- نسخة إلكترونية من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وشهادات الخبرة العملية.

4- نسخة إلكترونية من السجل الأكاديمي لكل مرحله.

5- في حال الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم.

6- بيان خدمة للموظف الحكومي، وذلك حسب شروط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية.

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 23/ 07/ 1442هـ الموافق 07/ 03/ 2021م، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 05/ 08/ 1442هـ الموافق 18/ 03/ 2021م من خلال الرابط التالي: (هنــا ).

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