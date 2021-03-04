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تنبيه من «الأرصاد» لسكان المدينة: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ6 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان المدينة: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ6 مساءً
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تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة العلا ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

 

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