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«الخضير» يوضح حكم تصنيع الحلويات على شكل ذوات الأرواح

«الخضير» يوضح حكم تصنيع الحلويات على شكل ذوات الأرواح
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم تصنيع الحلويات على شكل ذوات الأرواح.

جاء ذلك في رد من الشيخ على سؤال جاء فيه: ” ما حكم تصنيع الحلويات على شكل ذوات الأرواح بحيث يكون شكل الحلوى كالأرنب ونحوها؟ وما حكم تزيين الحلويات بهذه الأشكال والرسوم؟ “.

وقال الشيخ رداً على السؤال: “أولًا تصوير ذوات الأرواح محرَّم، وجاء فيه الوعيد الشديد، ويُكلَّف المصوِّر بأن يحيي ما خلق، فينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وأشد الناس عذابًا المصورون، ولعن النبي -عليه الصلاة والسلام- المصوِّر.

وأضاف الشيخ الخضير: “والظاهر من هذه الصور التي هي في الأصل مطعومات أنها تكون مجسمة، والصور المجسمة مجمع على تحريمها، وعلى كل حال ليس هذا من شكر النعمة أن تُقابَل بالمحرَّم، فليتق الله -جل وعلا- من يصنعون هذه الأطعمة التي هي من نعم الله عليهم، فيجب أن تُقابَل بالشكر، ولا يجوز بحال أن تصوَّر على شكل ذوات الأرواح، لا من إنسان، ولا حيوان، ولا طير، ولا غيرهم. “.

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