«الجوازات» توضح كيفية الإبلاغ عن هروب «عاملة منزلية» لم تصدر لها إقامة

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات طريقة الإبلاغ عن هروب عاملة منزلية لم تصدر لها إقامة داخل المملكة.

وتلقى حساب الجوازات الرسمي على “تويتر” بلاغا من مواطن قال فيه: كيف أقوم بالتبليغ عن هروب خادمة لم تصدر لها إقامة بعد؛ حيث تم تسجيل دخولها منذ مدة شهر فقط.. لم أتمكن من تقديم البلاغ عن طريق تطبيق أبشر؟

وردت الجوازات بقولها: “يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك لنتمكن من خدمتك”.

كيف اقوم بالتبليغ عن هروب خامة لم يصدر لها اقامه بعد حيث انها تم تسجيل دخولها منذ مدة شهر فقط

لم اتمكن من تقديم البلاغ عن طريق تطبيق ابشر

— Mohammed (@aalimstwah)March 3, 2021