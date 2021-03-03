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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الجوازات» توضح كيفية الإبلاغ عن هروب «عاملة منزلية» لم تصدر لها إقامة

«الجوازات» توضح كيفية الإبلاغ عن هروب «عاملة منزلية» لم تصدر لها إقامة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات طريقة الإبلاغ عن هروب عاملة منزلية لم تصدر لها إقامة داخل المملكة.

وتلقى حساب الجوازات الرسمي على “تويتر” بلاغا من مواطن قال فيه: كيف أقوم بالتبليغ عن هروب خادمة لم تصدر لها إقامة بعد؛ حيث تم تسجيل دخولها منذ مدة شهر فقط.. لم أتمكن من تقديم البلاغ عن طريق تطبيق أبشر؟

وردت الجوازات بقولها: “يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك لنتمكن من خدمتك”.

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