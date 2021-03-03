«توكلنا» يطلق خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق “توكلنا”عن إطلاق خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات، مثل رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وانتهائها واسم الشركة.

وأوضح توكلنا، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه للحصول على الخدمة يتم فتح لوحة البيانات، والضغط على إيقونة تأمين المركبات، ومن ثم عرض قائمة وثائق التأمينات، والضغط على الوثيقة واستعراض التفاصيل.

يذكر أن التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا أبشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.