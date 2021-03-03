الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا بمؤتمر الصحة.. غدًا

المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا بمؤتمر الصحة.. غدًا
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الخميس الموافق 4 مارس 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويستعرض د. محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال المؤتمر “مستجدات اللقاح، والمؤشرات الوبائية، ويجيب عن أبرز الاستفسارات، كما يتطرق للإحصائيات والخدمات الصحية”.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق، عن تسجيل (331) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (351) حالة، كما تم تسجيل (5) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (37833) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (369277) حالة.

مواد ذات صلة

«الصحة» تحسم الجدل بشأن توقيت وعدد جرعات اللقاح لمصابي كورونا

«الصحة» تحسم الجدل بشأن توقيت وعدد جرعات اللقاح لمصابي كورونا

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا.. 331 إصابة جديدة و5 وفيات و351 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا.. 331 إصابة جديدة و5 وفيات و351 حالة تعافي

أبرزها الشعور بالصداع.. «الصحة» توضح الأعراض الجانبية لتلقي لقاح «كورونا»

أبرزها الشعور بالصداع.. «الصحة» توضح الأعراض الجانبية لتلقي لقاح «كورونا»

«الصحة العالمية»: لقاحات كورونا بدأت تُظهر تأثيراً على الفيروس

«الصحة العالمية»: لقاحات كورونا بدأت تُظهر تأثيراً على الفيروس

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>