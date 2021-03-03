المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا بمؤتمر الصحة.. غدًا

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كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الخميس الموافق 4 مارس 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويستعرض د. محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال المؤتمر “مستجدات اللقاح، والمؤشرات الوبائية، ويجيب عن أبرز الاستفسارات، كما يتطرق للإحصائيات والخدمات الصحية”.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق، عن تسجيل (331) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (351) حالة، كما تم تسجيل (5) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (37833) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (369277) حالة.