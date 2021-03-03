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ما حكم قطع الصلاة من غير سبب؟.. الشيخ الخثلان يجيب (فيديو)

ما حكم قطع الصلاة من غير سبب؟.. الشيخ الخثلان يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ الدكتور، سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، حكم قطع الصلاة من غير سبب.

وأشار “الخثلان” إلى أن قطع صلاة النافلة فلا بأس به، لكنه خلاف الأولى لقوله سبحانه وتعالى: “ولا تبطلوا أعمالكم”.

وأضاف الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن قطع الفريضة فلا يجوز إلا لوجود عذر أو سبب، ومن الأسباب المبررة لقطع الصلاة أن الإنسان يكون قد فاتته صلاة الجماعة في المسجد، فيصلى وحده ثم يسمع بجماعة، فيريد أن يكسب أجر الجماعة فيقطع صلاته وهذا لا بأس به؟

وتابع الشيخ الخثلان: “خير من ذلك ألا يقطع صلاته وأنما يتمها خفيفة ويقتصر على أدنى الواجب (تسبيحة في السجود وأخرى في الركوع) ويتم الصلاة ثم يلحق بصلاة الجماعة حتى يضمن أجرها”.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    رحم الله الشيخين واسكنهم الفردوس الاعلي من الجنة.

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